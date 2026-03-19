В Эр-Рияде представители 12 стран, включая Азербайджан, обсудили Ближний Восток

В столице Саудовской Аравии городе Эр-Рияде состоялось консультативное совещание с участием министров иностранных дел и представителей 12 стран, включая Азербайджан.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе саудовского МИД.

Согласно информации, в совещании приняли участие официальные лица Азербайджана, Бахрейна, Египта, Иордании, Кувейта, Ливана, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии, Сирии, Турции и ОАЭ.

Стороны обсудили и резко осудили иранские атаки на страны региона.

Участники совещания расценили прекращение атак как первый шаг к завершению эскалации, установлению безопасности и стабильности в регионе, а также к активизации дипломатии в качестве пути урегулирования кризисов.

Азербайджан на встрече представлял министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.