    СМИ: В КНР испытали дрон с винтовкой со 100% точностью попаданий

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 22:17
    СМИ: В КНР испытали дрон с винтовкой со 100% точностью попаданий

    Летные испытания экспериментального беспилотного летательного аппарата с установленной на корпусе винтовкой прошли в Китае.

    Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на опубликованное исследование.

    По ее информации, в ходе испытаний БПЛА произвел 20 одиночных выстрелов на расстоянии 100 м до мишени и продемонстрировал 100% точность попаданий. В испытании на более короткой дистанции в 50 м система поразила цель в 19 случаях из 20 выстрелов, что, по мнению старшего инженера компании - производителя дрона Wuhan Guide Infrared Цзяна Хуацзяня, было вызвано дефектным боеприпасом.

    Отмечается, что в отличие от более ранних беспилотников, с которыми применяли специально изготовленное или модифицированное огнестрельное оружие, с испытанным БПЛА использовалась обычная пехотная винтовка, закрепленная на корпусе.

