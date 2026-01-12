"Zirə" Türkiyədəki ilk yoxlama oyununda Rumıniya təmsilçisi ilə məhsuldar heç-heçə edib
Türkiyədə təlim-məşq toplanışını davam etdirən "Zirə" ilk yoxlama oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, Antalya şəhərində Rumıniyanın "Çiksereda" kollektivi ilə qarşılaşan Rəşad Sadıqovun rəhbərlik etdiyi kollektiv rəqibi ilə 3:3 hesablı heç-heçəyə razılaşıb.
Azərbaycan təmsilçisinin qollarını Namik Ələskərov (10) və Rövlan Muradov (17,45 - hər ikisi penalti) vurublar.
Qeyd edək ki, "qartallar" yanvarın 16-da Ukraynanın "Aleksandriya" və Çexiyanın "Bohemians 1905" klubları ilə qarşılaşacaq.
