İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Zirə" Türkiyədəki ilk yoxlama oyununda Rumıniya təmsilçisi ilə məhsuldar heç-heçə edib

    Futbol
    • 12 yanvar, 2026
    • 18:50
    Zirə Türkiyədəki ilk yoxlama oyununda Rumıniya təmsilçisi ilə məhsuldar heç-heçə edib

    Türkiyədə təlim-məşq toplanışını davam etdirən "Zirə" ilk yoxlama oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, Antalya şəhərində Rumıniyanın "Çiksereda" kollektivi ilə qarşılaşan Rəşad Sadıqovun rəhbərlik etdiyi kollektiv rəqibi ilə 3:3 hesablı heç-heçəyə razılaşıb.

    Azərbaycan təmsilçisinin qollarını Namik Ələskərov (10) və Rövlan Muradov (17,45 - hər ikisi penalti) vurublar.

    Qeyd edək ki, "qartallar" yanvarın 16-da Ukraynanın "Aleksandriya" və Çexiyanın "Bohemians 1905" klubları ilə qarşılaşacaq.

    Futbol Yoxlama oyunu "Zirə" klubu Türkiyə Rumıniya heç-heçə

    Son xəbərlər

    19:22

    Meksika və ABŞ prezidentləri narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizəni müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:17

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında növbəti matçlar keçirilib

    Komanda
    19:13

    ABŞ, Türkiyə, Misir və Qətər Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    19:07

    Ali Rada Zelenskinin Vasiliy Malyuku vəzifəsindən azad etməsi ilə bağlı təqdimatını dəstəkləməyib

    Digər ölkələr
    19:05

    KİV: Uitkoff və Əraqçi İrandakı vəziyyəti müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:02

    Araz Abdullayev: "Komanda olaraq sonuncu pillədən qurtulmağı bacaracağıq"

    Futbol
    19:02

    Naxçıvan şəhərində ötən il 623 yeni iş yeri açılıb

    Biznes
    18:55

    Naxçıvanda ötən il ÜDM istehsalı 9,9 % artıb

    Maliyyə
    18:50

    "Zirə" Türkiyədəki ilk yoxlama oyununda Rumıniya təmsilçisi ilə məhsuldar heç-heçə edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti