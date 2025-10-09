Дональд Трамп: Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 02:56
Я с большой гордостью объявляю о том, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу нашего мирного плана.
Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
"Это означает, что все заложники будут освобождены в ближайшее время, а Израиль отведет войска до согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру. Всем сторонам будет обеспечено справедливое отношение! Сегодня великий день для арабского и мусульманского мира, для Израиля, для всех соседних народов и для Соединенных Штатов Америки. Мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции за работу, благодаря которой произошло это историческое и беспрецедентное событие", - написал Трамп.
Последние новости
09:55
Госслужба проведет симуляцию кибератак на объектах нефтепереработкиИКТ
09:50
В поселке Джорат 700 абонентов останутся без газаЭнергетика
09:48
Армения и США обсудили реализацию проекта TRIPPВ регионе
09:44
В Баку проходит международная конференция по проблеме пропавших без вести лицВнутренняя политика
09:44
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции в БакуВнутренняя политика
09:32
В Казахстане продлили запрет на вывоз сжиженного газаВ регионе
09:21
В Хачмазе 32-летняя женщина скончалась от отравления угарным газомПроисшествия
09:18
В Баку стартовал фестиваль кибербезопасностиИКТ
09:18