    Дональд Трамп: Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 02:56
    Дональд Трамп: Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана

    Я с большой гордостью объявляю о том, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу нашего мирного плана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

    "Это означает, что все заложники будут освобождены в ближайшее время, а Израиль отведет войска до согласованной линии в качестве первых шагов к прочному, надежному и вечному миру. Всем сторонам будет обеспечено справедливое отношение! Сегодня великий день для арабского и мусульманского мира, для Израиля, для всех соседних народов и для Соединенных Штатов Америки. Мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции за работу, благодаря которой произошло это историческое и беспрецедентное событие", - написал Трамп.

