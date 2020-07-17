Ученые определили самый ранний симптом коронавируса

Испанские ученые провели исследование и пришли к выводу, что существует один симптом, который раньше остальных проявляется у 29 проценталюдей, заразившихся коронавирусом.

Испанские ученые провели исследование и пришли к выводу, что существует один симптом, который раньше остальных проявляется у 29 процента людей, заразившихся коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, исследователи установили, что у 29 процента наблюдаемых пациентов была энантема в ротовой полости, то есть сильная сыпь на слизистой оболочке. Причем она появлялась за несколько дней раньше, чем другие симптомы коронавируса.

В исследовании поучаствовал 21 пациент в возрасте 40-69 лет.