Ученые определили самый ранний симптом коронавируса

Испанские ученые провели исследование и пришли к выводу, что существует один симптом, который раньше остальных проявляется у 29 процента людей, заразившихся коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, исследователи установили, что у 29 процента наблюдаемых пациентов была энантема в ротовой полости, то есть сильная сыпь на слизистой оболочке. Причем она появлялась за несколько дней раньше, чем другие симптомы коронавируса.
В исследовании поучаствовал 21 пациент в возрасте 40-69 лет.