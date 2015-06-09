Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Первые полигонные учения Сил быстрого реагирования НАТО Noble Jump начнутся в Польше во вторник, сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Польши, передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

В маневрах Сил быстрого реагирования Североатлантического альянса примут участие около 2,1 тысячи военнослужащих, в том числе аэромобильные части из Чехии и Нидерландов, механизированная пехота из Германии и Норвегии, танкисты из Польши, артиллеристы из Бельгии и вертолетные подразделения из США.

Учения Noble Jump пройдут на военном полигоне в городе Жагань на западе Польши.

"Цель учений — проверка на практике действия частей в ситуации, максимально приближенной к реальным полигонным условиям", — отметили в пресс-службе Минобороны Польши.

Кроме того, маневры Сил быстрого реагирования НАТО Noble Jump станут тестом для сил командования и управления Североатлантического альянса, а также для связистов, координирующих учения.

Маневры Noble Jump являются частью серии учений Североатлантического альянса в Восточной Европе под общим названием Allied Shield: BALTOPS, Saber Strike, Noble Jump и Trident Joust.