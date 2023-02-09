Участники саммита ЕС минутой молчания почтили память жертв землетрясения в Турции

В столице Бельгии Брюсселе стартовал саммит лидеров Европейского союза.

В столице Бельгии Брюсселе стартовал саммит лидеров Европейского союза.

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.

Саммит открылся минутой молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии.

"Наши мысли по-прежнему с семьями, потерявшими близких, и с теми, кто все еще ожидает новостей. ЕС выражает полную солидарность", отметил Ш. Мишель в Twitter.

Участники саммита ЕС обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским наилучший способ поддержки Украины.

Также в рамках саммита состоится дискуссия об укреплении конкурентоспособности и единого рынка.