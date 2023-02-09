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Участники саммита ЕС минутой молчания почтили память жертв землетрясения в Турции

Участники саммита ЕС минутой молчания почтили память жертв землетрясения в Турции В столице Бельгии Брюсселе стартовал саммит лидеров Европейского союза.
Другие страны
9 февраля 2023 г. 14:35
Участники саммита ЕС минутой молчания почтили память жертв землетрясения в Турции

В столице Бельгии Брюсселе стартовал саммит лидеров Европейского союза.

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.

Саммит открылся минутой молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии.

"Наши мысли по-прежнему с семьями, потерявшими близких, и с теми, кто все еще ожидает новостей. ЕС выражает полную солидарность", отметил Ш. Мишель в Twitter.

Участники саммита ЕС обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским наилучший способ поддержки Украины.

Также в рамках саммита состоится дискуссия об укреплении конкурентоспособности и единого рынка.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin sammitində Türkiyədə zəlzələ qurbanlarının xatirəsi yad edilib
Версия на английском языке EU summit opens with minute of silence in memory of quake victims in Turkiye, Syria

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