Участники саммита ЕС минутой молчания почтили память жертв землетрясения в Турции

В столице Бельгии Брюсселе стартовал саммит лидеров Европейского союза.
Как передает Report, об этом написал в своем Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель.
Саммит открылся минутой молчания в память о жертвах землетрясения в Турции и Сирии.
"Наши мысли по-прежнему с семьями, потерявшими близких, и с теми, кто все еще ожидает новостей. ЕС выражает полную солидарность", отметил Ш. Мишель в Twitter.
Участники саммита ЕС обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским наилучший способ поддержки Украины.
Также в рамках саммита состоится дискуссия об укреплении конкурентоспособности и единого рынка.