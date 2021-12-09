У премьера Великобритании родился седьмой по счету ребенок

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри родился второй ребенок, это девочка.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри родился второй ребенок, это девочка.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, для премьера это седьмой по счету ребенок, если считать только родившихся в браке.

Кэрри Джонсон рожала в одной из госбольниц в Лондоне, сейчас она и ребенок чувствуют себя хорошо. Супруги выразили благодарность медикам за заботу и поддержку.

Они объявили о помолвке в феврале 2020 года. Их первый сын родился в конце апреля, его назвали Уилфредом Лори Николасом в честь врачей, которые той же весной спасали премьер-министра от COVID-19.