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У премьера Великобритании родился седьмой по счету ребенок

У премьера Великобритании родился седьмой по счету ребенок У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри родился второй ребенок, это девочка.
Другие страны
9 декабря 2021 г. 15:02
У премьера Великобритании родился седьмой по счету ребенок
Борис Джонсон

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жены Кэрри родился второй ребенок, это девочка.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, для премьера это седьмой по счету ребенок, если считать только родившихся в браке.

Кэрри Джонсон рожала в одной из госбольниц в Лондоне, сейчас она и ребенок чувствуют себя хорошо. Супруги выразили благодарность медикам за заботу и поддержку.

Они объявили о помолвке в феврале 2020 года. Их первый сын родился в конце апреля, его назвали Уилфредом Лори Николасом в честь врачей, которые той же весной спасали премьер-министра от COVID-19.

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Версия на английском языке Boris Johnson becomes ­father for seventh time

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