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    У начальной школы в Афинах произошла перестрелка, есть погибший

    Инцидент произошел утром, когда родители приводили детей в школу

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/  По крайней мере один человек погиб и один пострадал после того, как двое неизвестных открыли огонь у входа в начальную школу на северо-востоке Афин. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в местной полиции.

    Инцидент произошел утром, когда родители приводили детей в школу. По предварительной версии следствия, причиной происшествия мог стать конфликт между преступными группировками. Позднее образовательное учреждение было закрыто.

    Пострадавшая в результате перестрелки женщина направлена в больницу.

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