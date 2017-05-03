У начальной школы в Афинах произошла перестрелка, есть погибший

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По крайней мере один человек погиб и один пострадал после того, как двое неизвестных открыли огонь у входа в начальную школу на северо-востоке Афин. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в местной полиции.

Инцидент произошел утром, когда родители приводили детей в школу. По предварительной версии следствия, причиной происшествия мог стать конфликт между преступными группировками. Позднее образовательное учреждение было закрыто.

Пострадавшая в результате перестрелки женщина направлена в больницу.