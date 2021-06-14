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У депутата парламента Кыргызстана оказался фальшивый диплом об образовании

У депутата парламента Кыргызстана оказался фальшивый диплом об образовании Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Кыргызыстан, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова.
Другие страны
14 июня 2021 г. 10:51
У депутата парламента Кыргызстана оказался фальшивый диплом об образовании

Поддельный диплом о высшем образовании выявлен у депутата парламента Кыргызстана, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики.

"ГКНБ Кыргызской Республики в результате проводимой работы в рамках досудебного производства выявлен факт использования поддельного диплома бывшим вице-спикером, депутатом Жогорку Кенеша (парламента - ред.) КР от фракции СДПК (Социал-демократическая партия Киргизии - ред.) З.Т.З.", - заявил представитель пресс-службы.

Под указанные инициалы в законодательном собрании страны подходит только нардеп Торобай Зулпукаров, подозреваемый в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор" и находящийся в СИЗО ГКНБ.

"Установлено, что З.Т.З. в 1998 году был отчислен с третьего курса исторического факультета КНУ им. Ж.Баласагына (Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына - ред.). Основанием для отчисления послужила злостная неуплата за обучение. В последующем З.Т.З. использовал поддельный диплом, якобы выданный КНУ им. Ж.Баласагына, для поступления и получения второго высшего образования в ОшГУ (Ошский госуниверситет - ред.), а также в период начала активной политической деятельности, в том числе будучи депутатом ЖК КР", - уточнили в пресс-службе.

Как подчеркнули в ГКНБ, согласно документации вуза депутат не значится среди выпускников университета, а за номером, указанным в поддельном дипломе, зарегистрирован документ, выданный на другого гражданина.

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