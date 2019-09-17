У берегов Техаса сформировался тропический шторм "Имельда"

Циклон у побережья Техаса набрал силу тропического шторма, ему присвоили имя Имельда.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Национальный центр ураганов США (National Hurricane Center).

Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью Техаса днем во вторник.

По данным Центра, он набрал силу тропического шторма и движется в северном направлении со скоростью 11 километров в час, максимальная сила порывов ветра достигает 55 километров в час.

По последним данным, шторм находится в 25 километрах от населенного пункта Фрипорт и в 90 километрах от Галвестона на побережье Техаса.