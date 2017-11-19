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    У берегов Новой Каледонии произошло еще одно сильное землетрясение

    Отмечается, что угрозы цунами нет

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новой Каледонии.

    Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США.

    Новое толчки были зафиксированы в 15.09 воскресенья по времени UTC. Эпицентр располагался в 67 км к востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 20,7 км.

    Отмечается, что угрозы цунами нет.

    Ранее USGS сообщила, что близ Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,7.

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