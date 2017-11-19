У берегов Новой Каледонии произошло еще одно сильное землетрясение

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане у берегов заморской территории Франции Новой Каледонии.

Как передает Report, об этом сообщает Геологическая служба США.

Новое толчки были зафиксированы в 15.09 воскресенья по времени UTC. Эпицентр располагался в 67 км к востоку от города Тадин, очаг залегал на глубине 20,7 км.

Отмечается, что угрозы цунами нет.

Ранее USGS сообщила, что близ Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,7.