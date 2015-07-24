У берегов Ливии снова затонуло судно с мигрантами

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ У берегов Ливии затонула резиновая лодка с мигрантами, направлявшимися в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в катастрофе погибли 40 человек.

"Мои коллеги говорят с выжившими, которые сегодня добрались до Сицилии, и они сообщают, что исчезли 35-40 человек," - рассказал представитель Агентства ООН по делам беженцев Федерико Фосси.

Подобные случаи происходят по мере того, как все больше мигрантов направляются в Европу из охваченных войной регионов.

Так, в сентябре 2014 года около города Таджура к востоку от Триполи затонуло судно, на борту которого находились 250 мигрантов. Лишь 36 человек удалось спасти.

На прошлой неделе подобный инцидент произошел у берегов Турции, погибло шестеро мигрантов.