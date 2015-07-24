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    У берегов Ливии снова затонуло судно с мигрантами

    По предварительным данным, в катастрофе погибли 40 человек

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ У берегов Ливии затонула резиновая лодка с мигрантами, направлявшимися в Европу.

     Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в катастрофе погибли 40 человек.

    "Мои коллеги говорят с выжившими, которые сегодня добрались до Сицилии, и они сообщают, что исчезли 35-40 человек," - рассказал представитель Агентства ООН по делам беженцев Федерико Фосси.

    Подобные случаи происходят по мере того, как все больше мигрантов направляются в Европу из охваченных войной регионов. 

    Так, в сентябре 2014 года около города Таджура к востоку от Триполи затонуло судно, на борту которого находились 250 мигрантов. Лишь 36 человек удалось спасти. 

    На прошлой неделе подобный инцидент произошел у берегов Турции, погибло шестеро мигрантов.

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