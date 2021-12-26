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У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов

У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти.
Другие страны
26 декабря 2021 г. 17:52
У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов

Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из заявления отделения организации в Хомсе.

"В субботу вечером группа из ливийского Красного Полумесяца извлекла и упаковала 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе эль-Алус. Кроме того, группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега извлекла 10 тел, в том числе двух женщин. Трое мигрантов были спасены", - говорится в заявлении в Facebook.

Согласно заявлению, спасенным мигрантам оказана медицинская помощь. Продолжается поиск возможных выживших в море.

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Версия на азербайджанском языке Liviya sahillərində 27 miqrantın meyiti tapılıb

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