У берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов

Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти.

Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из заявления отделения организации в Хомсе.

"В субботу вечером группа из ливийского Красного Полумесяца извлекла и упаковала 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе эль-Алус. Кроме того, группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега извлекла 10 тел, в том числе двух женщин. Трое мигрантов были спасены", - говорится в заявлении в Facebook.

Согласно заявлению, спасенным мигрантам оказана медицинская помощь. Продолжается поиск возможных выживших в море.