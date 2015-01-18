Тысячи немцев вышли на демонстрацию против свободной торговли с США

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Тысячи людей вышли на улицы Берлина в рамках акции "Зеленая неделя", протестуя против подписания соглашения о свободной торговле с США, сообщает Report со ссылкой на радиостанцию Deutsche Welle.

Демонстранты требовали не допустить подписания соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП), которое позволит свободно торговать США и Канаде со странами Евросоюза.

"Запланированное соглашение о создании ТТИП односторонне обслуживает интересы глобальных сельскохозяйственных концернов и приведет к тому, что многие крестьянские производства по всему миру попросту лишатся средств к существованию", - заявил представитель более чем 120 организаций, принявших участие в протесте, Йохан Фритц.

Помимо этого, протестующие, вышедшие под лозунгами "Нам надоел агробизнес", выступали против использования генной инженерии в продовольствии и сельском хозяйстве.

В демонстрации, состоявшейся на ежегодной выставке достижений сельского хозяйства “Зеленая неделя” в Берлине, приняли участие около 50 тыс. человек.

Между тем общественная организация Stop TTIP продолжает собирать подписи под петицией против создания зоны свободной торговли ЕС и США. На данный момент его подписали более 1,2 млн. европейцев.