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Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма

Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса "дельта".
Другие страны
29 июля 2021 г. 10:14
Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма

Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса "дельта".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Forbes.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания "приостанавливает открытие офисов".

Ранее сообщалось, что ношение масок снова станет обязательным в некоторых ведомствах США, а именно в палате представителей и министерстве внутренней безопасности на фоне распространения штамма коронавируса "дельта". Заявлению о возвращении к маскам предшествовала рекомендация CDC, согласно которой вакцинированным людям следует носить маски в зонах повышенного риска.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

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