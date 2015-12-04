Премьер-министр Турции: В воздушном пространстве Сирии могут произойти новые инциденты

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу не исключил, что в воздушном пространстве Сирии могут произойти новые инциденты с самолетами стран, ведущих борьбу с террористами группировки "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение он высказал по окончании визита в Азербайджан.

"В воздушном пространстве САР уже столько стран проводят операции, что становится очень затруднительным для самолетов этих государств никак не вредить друг другу. Еще и поэтому надо как можно скорее урегулировать кризис в Сирии", - сказал он.

Турецкий премьер считает, что "кризис в Сирии больше других стран оказывает влияние именно на Турцию, которая может внести наибольший вклад в его разрешение". "Мы продолжаем с решимостью работать с США по вопросу совместной операции. Наша основная цель - это очистка региона от ИГ", - сказал Давутоглу.