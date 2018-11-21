Турция передала Вашингтону список тех, кого надо экстрадировать из США

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Анкара передала Вашингтону список лиц, которых, по ее мнению, надо экстрадировать из США в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, сообщил во вторник журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Как сообщает Report, об этом передает газета Haber Turk.

Кашикчи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года жил в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание саудовского генконсульства в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Кашикчи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Кашикчи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.