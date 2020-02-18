​Турция опровергла информацию об уничтожении своего судна

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что турецкий корабль в порту Триполи не пострадал при обстреле со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил во вторник на пресс-конференции в президентском дворце.

"Был преследующий огонь без попадания по кораблю Турции. Был открыт ответный огонь, могу сказать, что после этого ситуация успокоилась", - сообщил представитель Тайипа Эрдогана.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что ЛНА уничтожила турецкое судно, которое "перевозило вооружение и боеприпасы, предназначавшиеся вооруженным группировкам".