Турция и Пакистан продолжат борьбу с терроризмом и исламофобией

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Турция и Пакистан продолжат сотрудничество в борьбе против терроризма и исламофобии во всем мире. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу во вторник в ходе визита в Пакистан.

"Мы имеем общую позицию в отношении борьбы с терроризмом и атаками на ислам в разных частях мира", - заявил он на совместной пресс-конференции со своим пакистанским коллегой Навазом Шарифом в Исламабаде, добавив, что во время переговоров, в частности, шла речь о совместных действиях в Афганистане.

Давутоглу также заявил о выделении Турцией дополнительной помощи в размере 20 миллионов долларов для пакистанцев, пострадавших от терактов и наводнений.

В ходе визита Давутоглу в Пакистан состоялось 4-е заседание турецко-пакистанского Совета стратегического сотрудничества высшего уровня под председательством премьер-министров, где обсуждался переход двух стран на режим свободной торговли, который планируется осуществить в ближайшие месяцы.

По словам турецкого премьера, стороны договорились увеличить объем торговли с 695 миллионов долларов в 2014 году до 3 миллиардов в ближайшие два года и до 10 миллиардов в последующий период.





