Турция и Пакистан поддержали мирный план Трампа по Газе

Ряд ключевых арабских и мусульманских стран, в том числе Турция, Пакистан, Египет, Иордания, Индонезия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, приветствовал выдвинутый президентом США Дональдом Трампом план по урегулированию ситуации в секторе Газа и выразил готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для его реализации.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД, в частности, распространенным пакистанским внешнеполитическим ведомством.

"Министры иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Индонезия, Исламской Республики Пакистан, Республики Турция, Королевства Саудовская Аравия и Государства Катар, Арабской Республики Египет приветствуют лидерство президента Дональда Трампа и его искренние усилия по прекращению войны в Газе, и выражают свою уверенность в его способности найти путь к миру", - говорится в документе.

В этой связи главы МИД приветствуют заявления Трампа по прекращению войны, восстановлению Газы, предотвращению перемещения палестинского народа и продвижению всеобъемлющего мира, недопущении аннексии Западного берега реки Иордан.

"Министры подтверждают свою готовность позитивно и конструктивно взаимодействовать с Соединенными Штатами и сторонами для окончательного согласования соглашения и обеспечения его реализации таким образом, чтобы гарантировать мир, безопасность и стабильность для народов региона", - отмечается в совместном заявлении.

Ранее Белый дом опубликовал "полноценный" план из 20 пунктов, разработанный при участии американского лидера Дональда Трампа в целях завершения конфликта в Газе.

Телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на неназванный дипломатический источник, что Катар и Египет передали переговорной группе палестинского радикального движения ХАМАС мирный план Трампа.