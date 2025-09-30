Türkiyə, Pakistan və digər ölkələr Trampın Qəzza üzrə sülh planını dəstəkləyib
- 30 sentyabr, 2025
- 02:14
Bir sıra əsas ərəb və müsəlman ölkələri, o cümlədən Türkiyə, Pakistan, Misir, İordaniya, İndoneziya, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağında vəziyyəti nizamlama planını alqışlayıb və onun həyata keçirilməsi üçün Vaşinqtonla əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildiriblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə xarici işlər nazirliklərinin birgə bəyanatında deyilir.
"İordaniya Haşimilər Krallığı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya Respublikası, Pakistan İslam Respublikası, Türkiyə Respublikası, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı, Qətər Dövləti və Misir Ərəb Respublikasının xarici işlər nazirləri Prezident Donald Trampın liderliyini, Qəzzada müharibəyə son qoymaq üçün göstərdiyi səmimi səyləri alqışlayır və onun dövlətin sülh yolu ilə sülh yolu tapmaq qabiliyyətinə inandıqlarını bildirirlər", - sənəddə bildirilir.
Bu baxımdan nazirlər Trampın müharibənin dayandırılması, Qəzzanın yenidən qurulması, Fələstin xalqının köçkünlüyünün qarşısının alınması, hərtərəfli sülhün əldə edilməsi və İordan çayının qərb sahilinin ilhaqının qarşısının alınması ilə bağlı bəyanatlarını alqışlayırlar.
"Nazirlər sazişi yekunlaşdırmaq və onun region xalqları üçün sülh, təhlükəsizlik, sabitliyi təmin edəcək şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək üçün Birləşmiş Ştatlar və tərəflərlə müsbət və konstruktiv əməkdaşlıq etmək öhdəliyini bir daha təsdiqləyirlər", - birgə bəyanatda deyilir.
Bundan əvvəl Ağ Ev ABŞ Prezidenti Donald Trampın iştirakı ilə hazırlanmış və Qəzzada münaqişəyə son qoymağa yönəlmiş 20 bənddən ibarət hərtərəfli planı açıqlayıb.
"Al Jazeera" telekanalı adı açıqlanmayan diplomatik mənbəyə istinadən xəbər verib ki, Qətər və Misir Trampın sülh planını HƏMAS-ın danışıqlar qrupuna təqdim edib.