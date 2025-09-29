Белый дом опубликовал мирный план Трампа по Газе

Белый дом опубликовал "полноценный" план американского лидера Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе из 20 пунктов.

Как передает Report, предложение по Газе предполагает немедленное прекращение конфликта и вывод израильских войск, а также заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Глава Вашингтонской администрации дал 72 часа на освобождение заложников после того, как Израиль признает предложенное им соглашение. "После освобождения всех заложников Израиль должен освободить 250 пожизненно заключенных и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года", - следует из документа.

Отмечается, что США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для Газы. План Трампа также предполагает создание в секторе особой экономической зоны, где будут действовать льготные условия для стран-участниц.

Также документ предусматривает амнистию для членов ХАМАС, согласных на разоружение и мирное сосуществование. Членам группировки, желающим покинуть Газу, будет предоставлен безопасный проход в принимающие страны. ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать ни в каком прямом, ни в косвенном, ни в какой-либо форме в управлении Газой.

Управление Газой будет осуществляться временно под руководством технократического, аполитичного Палестинского комитета, отвечающего за обеспечение повседневного функционирования государственных служб и муниципалитетов для жителей Газы. Этот комитет будет состоять из палестинцев и международных экспертов, под надзором и контролем нового международного переходного органа – "Совета мира", который возглавит президент США.

Подчеркивается, что план Трампа исключает оккупацию или аннексию анклава Израилем, а также насильственное переселение жителей Газы.