В ХАМАС прокомментировали план Трампа по Газе
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 23:53
Представители палестинского радикального движения ХАМАС прокомментировали мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.
"ХАМАС пока официально не получил план, о нем ничего не известно, кроме публикации в СМИ", - приводит агентство слова неназванного чиновника движения.
Аналогичный комментарий дал катарскому телеканалу Al Jazeera официальный представитель ХАМАС Махмуд Мардави.
"Мы не получали в письменном виде план Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа", - сказал он.
Ранее Белый дом опубликовал "полноценный" план из 20 пунктов, разработанный при участии американского лидера Дональда Трампа в целях завершения конфликта в Газе.
