Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    В ХАМАС прокомментировали план Трампа по Газе

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 23:53
    В ХАМАС прокомментировали план Трампа по Газе

    Представители палестинского радикального движения ХАМАС прокомментировали мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

    "ХАМАС пока официально не получил план, о нем ничего не известно, кроме публикации в СМИ", - приводит агентство слова неназванного чиновника движения.

    Аналогичный комментарий дал катарскому телеканалу Al Jazeera официальный представитель ХАМАС Махмуд Мардави.

    "Мы не получали в письменном виде план Трампа по мирному урегулированию в секторе Газа", - сказал он.

    Ранее Белый дом опубликовал "полноценный" план из 20 пунктов, разработанный при участии американского лидера Дональда Трампа в целях завершения конфликта в Газе.

    ХАМАС сектор Газа израиле-палестинский конфликт мирный план Трампа

    Последние новости

    23:53

    В ХАМАС прокомментировали план Трампа по Газе

    Другие страны
    23:49

    Нетаньяху: Израиль пока не намерен покидать периметр безопасности в Газе

    Другие страны
    23:38

    Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией

    Другие страны
    23:24

    Нетаньяху пригрозил ХАМАС при отказе от мирного плана Трампа по Газе

    Другие страны
    23:07

    Президент США: В надзорный орган по Газе "Совет мира" войдет Тони Блэр

    Другие страны
    23:07

    Премьер-министр Грузии заявил о намерении победить на муниципальных выборах

    В регионе
    22:57
    Фото

    Азербайджан представлен на конференции ЮНЕСКО

    Kультурная политика
    22:57

    Трамп: Нетаньяху согласился с условиями мирного плана США по Газе

    Другие страны
    22:50

    Президент Мадагаскара объявил о роспуске правительства на фоне протестов

    Другие страны
    Лента новостей