Высота снежного покрова в Гядабейе превысила 20 см, на дорогах образовалась гололедица
Экология
- 28 декабря, 2025
- 12:18
В Гядабейе высота снежного покрова превысила 20 см, дорогах образовалась гололедица.
Как сообщает западное бюро Report, непогода вызвала ряд трудностей для движения автомобилей.
С утренних часов сотрудники профильных структур проводят работы для обеспечения безопасности движения на дорогах.
В горных селах Шамкирского района также выпал сильный снег, возникли частичные трудности в движении автомобилей. Соответствующие работы проводятся на дорогах Шамкир-Гядабей и Шамкир - Ени Гёйчя.
Кроме того, работники дорожного хозяйства с утренних часов проводят превентивные меры с использованием специальной техники.
Отметим, что со вчерашнего вечера в горных районах западного региона идет снег.
