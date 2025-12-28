Высота снежного покрова в Гядабейе превысила 20 см, на дорогах образовалась гололедица

В Гядабейе высота снежного покрова превысила 20 см, дорогах образовалась гололедица.

Как сообщает западное бюро Report, непогода вызвала ряд трудностей для движения автомобилей.

С утренних часов сотрудники профильных структур проводят работы для обеспечения безопасности движения на дорогах.

В горных селах Шамкирского района также выпал сильный снег, возникли частичные трудности в движении автомобилей. Соответствующие работы проводятся на дорогах Шамкир-Гядабей и Шамкир - Ени Гёйчя.

Кроме того, работники дорожного хозяйства с утренних часов проводят превентивные меры с использованием специальной техники.

Отметим, что со вчерашнего вечера в горных районах западного региона идет снег.