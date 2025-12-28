В Мьянме проходят всеобщие выборы
- 28 декабря, 2025
- 11:33
Сегодня в Мьянме проходит голосование на всеобщих выборах - первых с момента военного переворота в 2021 году, в результате которой к власти пришла хунта.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, наибольшая активность наблюдается на избирательных участках в крупнейших городах страны Янгоне и Мандалае.
Военный лидер страны Мин Аунг Хлайн уже проголосовал в столице Нейпьидо.
По утверждению властей, проводимые многоэтапные всеобщие выборы являются частью перехода к гражданскому правлению.
Голосование будет проходить в три этапа в течение января в разных населенных пунктах. Ожидается, что окончательные результаты будут объявлены к концу января. Вполне вероятно, что партии, тесно связанные с военными, получат большинство мест.
Согласно данным ЦИК Мьянмы, впервые голосование в стране проводится с использованием более 50 000 электронных машин, что ускорит подсчет голосов и устранит возможность фальсификаций. За ходом голосования наблюдают представители России, Китая, Беларуси, Казахстана, Камбоджи, Вьетнама, Никарагуа и Индии.