В Гвинее началось голосование на президентских выборах

В Гвинее стартовали президентские выборы спустя четыре года после государственного переворота.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция SABC.

Отмечается, что выборы являются важнейшим этапом в процессе восстановления в Гвинее конституционного порядка и ее возвращения к гражданской форме правления.

По всей стране открылись 24 тыс. избирательных участков. В электоральные списки внесены 7 млн избирателей. Распоряжением правительства на день голосования закрыты государственные границы, внутри страны запрещено движение транспорта без специальных пропусков. За обеспечением порядка следят 12 тыс. полицейских.

В выборах участвуют девять кандидатов, включая действующего главу государства на переходный период Мамади Думбуя, который рассматривается в качестве фаворита на победу. Он идет как независимый кандидат. Основную конкуренцию Думбую может составить экс-министр высшего образования и научных исследований (2015-2020) Абдулай Йеро Бальде, которого выдвинула оппозиционная партия Демократический фронт Гвинеи.

Мониторинг выборов осуществляют 120 международных наблюдателей от Африканского союза и Экономического сообщества государств Западной Африки.

Выборы проводятся на основе новой конституции, которая была принята на общенациональном референдуме в сентябре текущего года. Основной закон увеличил срок действия президентского мандата с пяти до семи лет. При этом действует норма, ограничивающая пребывание одного лица на посту главы государства двумя сроками.

В Гвинее у власти находятся военные, совершившие во главе с Думбуя государственный переворот в сентябре 2021 года, отстранив от власти тогдашнего президента республики Альфу Конде.

Ожидается, что после президентских выборов в Гвинее пройдут выборы в национальный парламент, которые завершат переходный период и вернут страну к гражданской форме правления.