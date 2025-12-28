Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Арсенал" сохраняет интерес к защитнику "Милана"

    Футбол
    • 28 декабря, 2025
    • 12:22
    Арсенал сохраняет интерес к защитнику Милана

    Английский "Арсенал" проявляет интерес к 19-летнему защитнику итальянского "Милана" Давиде Бартезаги.

    Как сообщает Report со ссылкой на Caughtoffside, главный тренер представителя АПЛ Микель Артета рассматривает кандидатов для усиления защиты в зимнее трансферное окно.

    Бартезаги считается одним из приоритетных игроков в его списке. По информации издания, "Милан" готов продать футболиста примерно за 45 млн евро, однако руководство клуба еще не приняло окончательного решения.

    В текущем сезоне защитник появился на поле в 13 матчах во всех соревнованиях, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Срок его контракта с "Миланом" истекает в июне 2030 года.

    "Arsenal" "Milan"ın müdafiəçisini transfer etmək istəyir

