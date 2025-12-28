İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Arsenal" "Milan"ın müdafiəçisini transfer etmək istəyir

    Futbol
    • 28 dekabr, 2025
    • 11:39
    Arsenal Milanın müdafiəçisini transfer etmək istəyir

    İngiltərənin "Arsenal" klubu İtaliya təmsilçisi "Milan"ın 19 yaşlı müdafiəçisi Davide Bartezaqiyə maraq göstərir.

    "Report" "Caughtoffside" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçisinin baş məşqçisi Mikel Arteta qış "transfer pəncərəsi"ndə müdafiə mövqeyini gücləndirmək üçün namizədləri nəzərdən keçirir və Bartezaqi adlar içərisində prioritet oyunçulardan hesab olunur.

    Mənbənin məlumatına görə, "Milan" futbolçunu təxminən 45 milyon avroya satmağa hazırdır, lakin klub bu barədə hələ qərar verməyib və gənc oyunçunun gələcəyi ilə bağlı gözləmə mövqeyindədir.

    Qeyd edək ki, Davide Bartezaqi cari mövsüm bütün turnirlərdə ümumilikdə 13 oyuna çıxıb 2 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib. Onun "Milan"la müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin iyununa qədərdir.

    "Arsenal" Davide Bartezaqi transfer

    Son xəbərlər

    12:09

    Gədəbəyə qarın hündürlüyü 20 sm-i keçib, avtomobil yolları buz bağlayıb

    Ekologiya
    11:58

    Zığ dairəsi-hava limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    11:55

    Bəzi ərazilərdə yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    11:52

    KİV: Milyardlarla dollar əhaliyə yox, Xameneinin nəzarətindəki qurumlara xərclənir

    Region
    11:39

    "Arsenal" "Milan"ın müdafiəçisini transfer etmək istəyir

    Futbol
    11:20

    İranla Qətərin XİN başçıları Fələstin və Yəməndəki vəziyyəti müzakirə edbilər

    Region
    11:02

    Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    10:38

    İngiltərə klubu 111 il sonra rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    10:33

    Tokioda qəfəsdən qaçan canavar tutulub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti