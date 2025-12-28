На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим
Инфраструктура
- 28 декабря, 2025
- 12:05
В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен на 20 км/час.
Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.
В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".
Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.
Последние новости
12:46
В Гвинее началось голосование на президентских выборахДругие страны
12:28
Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в горных районах выпадет снегЭкология
12:22
"Арсенал" сохраняет интерес к защитнику "Милана"Футбол
12:18
Высота снежного покрова в Гядабейе превысила 20 см, на дорогах образовалась гололедицаЭкология
12:05
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режимИнфраструктура
12:04
В ряде регионов Азербайджана наблюдаются осадки и ветерЭкология
11:52
В Литве из-за бури остались без света более 7 тыс. жителейДругие страны
11:33
В Мьянме проходят всеобщие выборыДругие страны
11:27