    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    • 28 декабря, 2025
    • 12:05
    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен на 20 км/час.

    Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

    В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".

    Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.

    Zığ dairəsi-hava limanı yolunda sürət həddi endirilib

