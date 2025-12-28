На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

В связи с дождливой погодой в Баку скоростной режим на ряде полос дороги Зыхский круг-аэропорт снижен на 20 км/час.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

В связи с этим на информационных табло размещен предупредительный знак "скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленный скоростной лимит.