Zığ dairəsi-hava limanı yolunda sürət həddi endirilib
İnfrastruktur
- 28 dekabr, 2025
- 11:58
Hazırda Bakıda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq Zığ dairəsi-hava limanı yolunda bəzi zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən (NİİM) bildirilib.
Məlumata görə, bununla bağlı Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşları tərəfindən məlumat-sürət tablolarında dəyişiklik edilib.
"Eyni zamanda bütün tablolarda "sürüşkən yol" işarəsi qoyulub. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilir", - NİİM-in sürücülərə müaciətində bildirilir.
Son xəbərlər
12:09
Gədəbəyə qarın hündürlüyü 20 sm-i keçib, avtomobil yolları buz bağlayıbEkologiya
11:58
Zığ dairəsi-hava limanı yolunda sürət həddi endirilibİnfrastruktur
11:55
Bəzi ərazilərdə yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:52
KİV: Milyardlarla dollar əhaliyə yox, Xameneinin nəzarətindəki qurumlara xərclənirRegion
11:39
"Arsenal" "Milan"ın müdafiəçisini transfer etmək istəyirFutbol
11:20
İranla Qətərin XİN başçıları Fələstin və Yəməndəki vəziyyəti müzakirə edbilərRegion
11:02
Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, onlarla insan xəsarət alıbDigər ölkələr
10:38
İngiltərə klubu 111 il sonra rekordunu təkrarlayıbFutbol
10:33