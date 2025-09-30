İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    HƏMAS Trampın Qəzza ilə bağlı planını alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 30 sentyabr, 2025
    • 00:46
    HƏMAS Trampın Qəzza ilə bağlı planını alıb - YENİLƏNİB

    Qətər və Misir ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza münaqişəsinin həllinə dair sülh planını HƏMAS-ın danışıqlar qrupuna təqdim edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al Jazeera"yə adının açıqlanmasını istəməyən diplomatik mənbə bildirib.

    "Qətər və Misir Trampın planını HƏMAS-ın danışıqlar qrupuna təqdim edib və o, vasitəçilərə təklifi öyrənəcəyinə söz verib", - rəsmi bildirib.

    Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatının nümayəndələri ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağında münaqişənin həlli ilə bağlı sülh planını şərh ediblər.

    Bu barədə "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir.

    "HƏMAS hələ rəsmi olaraq planı almayıb, bu barədə mediada yayımlanmaqdan başqa heç nə bilinmir", - agentlik hərəkatın adı açıqlanmayan məmurunun sözlərini sitat gətirib.

    Analoji şərh Qətərin "Al Jazeera" telekanalına HƏMAS-ın rəsmi nümayəndəsi Mahmud Mərdəvi tərəfindən verilib. "Trampın Qəzza zolağında sülh yolu ilə həll etmək planını yazılı şəkildə almadıq", - o deyib.

    Daha əvvəl Ağ Ev Qəzzadakı münaqişəni başa çatdırmaq üçün Amerika lideri Donald Trampın iştirakı ilə hazırlanmış 20 maddəlik tam planı yayıb.

    HƏMAS Qəzza Donald Tramp
    ХАМАС получил план Трампа по сектору Газа - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    00:46

    HƏMAS Trampın Qəzza ilə bağlı planını alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    00:25

    Netanyahu: İsrail yaxın gələcəkdə Qəzzada təhlükəsizlik perimetrini tərk etməyəcək

    Digər ölkələr
    00:05

    Estoniya Rusiya və Latviya ilə sərhədlər boyunca uçuş qadağasını uzadıb

    Digər ölkələr
    23:52

    ABŞ Prezidenti: Toni Bleyer Qəzzaya nəzarət orqanına qoşulacaq

    Digər ölkələr
    23:41

    Netanyahu HƏMAS-ı Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını rədd edəcəyi təqdirdə hədələyib

    Digər ölkələr
    23:19

    Madaqaskar Prezidenti etirazlar fonunda hökuməti buraxıb

    Digər ölkələr
    23:11

    Tramp: Netanyahu ABŞ-nin Qəzza üzrə sülh planının şərtləri ilə razılaşıb

    Digər ölkələr
    23:03

    Madaqaskarda kütləvi iğtişaşlar zamanı 22 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:00

    Ağ Ev Trampın Qəzza üzrə sülh planını dərc edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti