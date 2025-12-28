В ряде регионов Азербайджана наблюдаются осадки и ветер

В ряде регионов Азербайджана к утру воскресенья наблюдаются осадки и ветер.

Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации на 11:00, максимальная скорость северо-западного ветра в Шахдаге и Геранбое достигала 19 м/с, в Нафталане - 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 17 м/с, в Мингячевире и Ярдымлы - 16 м/с.

"Высота снежного покрова в Гядабейе составила 21 см, в Алибеке (Загатала) - 14 см, в Дашкесане - 11 см, в Кяльбаджаре - 8 см, в Грызе - 7 см, в Шахдаге - 6 см, в Гёйгёле, Сарыбаше (Гах) и Шаруре - 5 см, в Халтане и Хыналыге - 4 см, в Гусаре и Губе - 3 см, в Шабране - 2 см, в Садараке, Хачмазе, Шахбузе, Шеки (Кишчай), Лачыне и Губадлы -1 см", - говорится в сообщении службы.

Отмечается, что в Балакяне и Загатале выпало 2 мм осадков, в Барде, Товузе, Шамкире, Джоджугмарджанлы (Джебраил) и Нахчыване - 1 мм.

В Балакяне, Шаруре, Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Сарыбаше (Гах), Губе, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Кюрдамире, Джафархане, Гаджигабуле, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 6 градусов тепла, в низменных районах, а также в Нахчыванской АР до 1 градуса мороза, в горных районах до -7°C.