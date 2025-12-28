Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В ряде регионов Азербайджана наблюдаются осадки и ветер

    Экология
    • 28 декабря, 2025
    • 12:04
    В ряде регионов Азербайджана наблюдаются осадки и ветер

    В ряде регионов Азербайджана к утру воскресенья наблюдаются осадки и ветер.

    Как передает Report, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации на 11:00, максимальная скорость северо-западного ветра в Шахдаге и Геранбое достигала 19 м/с, в Нафталане - 18 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове - 17 м/с, в Мингячевире и Ярдымлы - 16 м/с.

    "Высота снежного покрова в Гядабейе составила 21 см, в Алибеке (Загатала) - 14 см, в Дашкесане - 11 см, в Кяльбаджаре - 8 см, в Грызе - 7 см, в Шахдаге - 6 см, в Гёйгёле, Сарыбаше (Гах) и Шаруре - 5 см, в Халтане и Хыналыге - 4 см, в Гусаре и Губе - 3 см, в Шабране - 2 см, в Садараке, Хачмазе, Шахбузе, Шеки (Кишчай), Лачыне и Губадлы -1 см", - говорится в сообщении службы.

    Отмечается, что в Балакяне и Загатале выпало 2 мм осадков, в Барде, Товузе, Шамкире, Джоджугмарджанлы (Джебраил) и Нахчыване - 1 мм.

    В Балакяне, Шаруре, Дашкесане, Гёйгёле, Шамкире, Сарыбаше (Гах), Губе, Гусаре, Грызе, Гёйчае, Кюрдамире, Джафархане, Гаджигабуле, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.

    Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 6 градусов тепла, в низменных районах, а также в Нахчыванской АР до 1 градуса мороза, в горных районах до -7°C.

    фактическая погода погода ветер осадки
    Bəzi ərazilərdə yağıntılı və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur - FAKTİKİ HAVA
    Rain and wind affect several regions of Azerbaijan

    Последние новости

    12:46

    В Гвинее началось голосование на президентских выборах

    Другие страны
    12:28

    Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в горных районах выпадет снег

    Экология
    12:22

    "Арсенал" сохраняет интерес к защитнику "Милана"

    Футбол
    12:18

    Высота снежного покрова в Гядабейе превысила 20 см, на дорогах образовалась гололедица

    Экология
    12:05

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    12:04

    В ряде регионов Азербайджана наблюдаются осадки и ветер

    Экология
    11:52

    В Литве из-за бури остались без света более 7 тыс. жителей

    Другие страны
    11:33

    В Мьянме проходят всеобщие выборы

    Другие страны
    11:27

    В Ростовской области РФ грузовой поезд сошел с рельсов

    В регионе
    Лента новостей