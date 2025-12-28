Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в горных районах выпадет снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 29 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-85%, днем 60-65%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем временами могут наблюдаться осадки, в горных районах - снег. Местами возможен туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-9° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорных районах 10-15° мороза, днем 1-6° мороза.

Ночью и утром в ряде горных районов возможен гололед.