Турция и Франция намерены убедить США изменить свою позицию по Иерусалиму

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых стороны обсудили решение Вашингтона перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, тем самым признав последний столицей Израиля, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Р. Т. Эрдоган в телефонном разговоре с Макроном подчеркнул, что защита исторического статуса Иерусалима является обязательством всего человечества. Стороны также договорились совместными усилиями пытаться убедить США изменить свое решение.

Ранее в субботу турецкий лидер также провел на эту же тему переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой казахстанского государства Нурсултаном Назарбаевым и лидером Ливана Мишелем Ауном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, 11 декабря президент России Владимир Путин также проведет в Турции переговоры с Эрдоганом, в частности по вопросу Иерусалима. Ранее два лидера в телефонном разговоре выразили совместную обеспокоенность по этой теме.