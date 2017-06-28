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    Турция грозит новой войной с курдами в Сирии

    Об этом заявил президент Эрдоган© Courtesy İmage

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью "Известиям" заявил, что страна готовит новую крупную войсковую операцию на севере Сирии и даже включит в свою зону контроля города Манбижд и Ракка.

    Как передает Report, при этом Эрдоган выразил сожаление по поводу того, что страны-стратегические партнеры Турции "действуют заодно с террористами" из курдской "Партии демократического союза" и "Отрядов народной самообороны".

    Особое недовольство турецкого лидера вызвали поставки американского оружия курдам. 

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