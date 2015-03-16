Тропический циклон "Пэм", опустошивший Вануату, приближается к Новой Зеландии

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Тропический циклон "Пэм", нанесший в минувшие дни катастрофический ущерб небольшому тихоокеанскому государству Вануату, продолжает движение на юг и приближается к Новой Зеландии.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что хорошей новостью для новозеландцев стало уменьшение силы "Пэм": в минувшие дни он имел пятую, максимальную, категорию мощности (скорость порывов ветра превышала отметку 83 м/c, или 300 км/час), а в понедельник несколько ослаб и был переведен в ранг "экс-тропического циклона". К тому же метеорологи сообщили, что эпицентр "Пэм" минует острова Новой Зеландии с востока.

В ряде районов новозеландского острова Северный скорость порывов ветра утром в понедельник составляла около 40 м/c. Несколько низменных районов острова оказались затопленными ливневыми дождями, и спасатели провели эвакуацию их жителей. В ряде небольших городов прервана подача электричества. Власти Новой Зеландии сообщили жителям страны о надвигающейся угрозе заранее, рекомендовав запастись водой и продуктами по меньшей мере на три дня.

На острове Северный находятся крупнейший город страны Окленд и ее столица Веллингтон.