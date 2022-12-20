Троих экс-премьеров Монголии вызвали на допрос по угольному делу

Агентство по борьбе с коррупцией Монголии планирует взять показания у троих бывших премьер-министров страны в рамках расследования по делу о хищении угля.

Агентство по борьбе с коррупцией Монголии планирует взять показания у троих бывших премьер-министров страны в рамках расследования по делу о хищении угля.

Как передает Report, об этом сообщают монгольские СМИ.

Сегодня в ведомство позвали Батболда Сухбаатара, Эрдэнэбата Жаргалтулга и Баяра Санжа. Данные люди ранее возглавляли правительство Монголии.

Сейчас продолжаются следственные действия в отношении 50 человек, которые, вероятно, связаны с кражей угля в Монголии.

Другие подробности расследования пока не приведены. Известно, что трое вызванных в агентство подозреваемых трудились в разные периоды, с 2007 по 2017 год.

Ранее экс-президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу вызвали на допрос по данному делу.

В Монголии на фоне протестов ведутся 22 расследования о масштабном хищении угля.