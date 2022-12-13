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Антикоррупционный комитет Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля

Антикоррупционный комитет Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля Антикоррупционный комитет Монголии заявил, что с делом о хищении угля, которое стало причиной массовых протестов в стране, связан бывший президент страны Халтмаагийн Баттулга, 7 депутатов и губернатор.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 15:07
Антикоррупционный комитет Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля

Антикоррупционный комитет Монголии заявил, что с делом о хищении угля, которое стало причиной массовых протестов в стране, связан бывший президент страны Халтмаагийн Баттулга, 7 депутатов и губернатор.

Как передает Report, об этом сообщило местное издание Newspress со ссылкой на слова заместителя следственного отдела Антикоррупционного комитета Монголии.

По информации издания, на данный момент по делу о хищении угля 35-ти гражданам предъявлено обвинение. Из них 7 человек привлечено за взяточничество, 16 - за дачу взятки, 8 - за превышение должностных полномочий и два человека обвиняются в незаконном обогащении.

Антикоррупционный комитет также представил список должностных лиц, которые "участвовали в деятельности по добыче, транспортировке угля и приобретении товаров и услуг на государственные средства".

Среди них оказались экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, экс-председатель администрации президента Олзийхуугийн Шижир и бывший министр развития транспорта Дашдондогийн Ганбат.

С делом также связаны семь действующих депутатов Великого государственного хурала (парламент) Монголии и губернатор Умнеговьского аймака Ренчинбямбын Сэддорж.

"В настоящее время вышеперечисленные лица связаны с делом. Согласно Конституции Монголии, их вину определяет только суд", - добавили в отчете комитета.

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