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Bloomberg: Монголия в результате хищений могла лишиться угля на 120 млн долларов

Bloomberg: Монголия в результате хищений могла лишиться угля на 120 млн долларов Монголия могла лишиться угля на сумму примерно в 120 млн долларов в результате хищений.
Другие страны
7 декабря 2022 г. 16:51
Bloomberg: Монголия в результате хищений могла лишиться угля на 120 млн долларов

Монголия могла лишиться угля на сумму примерно в 120 млн долларов в результате хищений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, проанализировавшее фьючерсные контракты страны с КНР за январь.

По его оценке, с монгольских складов на границе с Китаем пропало, предположительно, 385 тыс. тонн угля. Пока правительство Монголии не опубликовало оценку стоимости угля, который недополучила страна.

Премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в ходе выступления во вторник попытался убедить население в том, что экономическая ситуация скоро улучшится, и назвал смягчение требований КНР по проверке на границе "хорошей новостью".

Агентство отмечает, что даже если Китай ослабит ограничения на импорт еще больше, есть много факторов, которые тормозят двустороннюю торговлю. Например, монгольская железная дорога до границы с Китаем пока не достроена. Кроме того, в Монголии действует другой стандарт железнодорожной колеи, поэтому на границе грузы приходится перекладывать в вагоны другого типа.

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Версия на английском языке Bloomberg: Mongolia could lose coal for $120M

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