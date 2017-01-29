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    Трое американских коммандос погибли в ходе операции в Йемене

    Это первые официально подтвержденные боевые потери армии США после инаугурации Трампа

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Три сотрудника американского спецназа, погибли в ходе наземной операции в Йемене.

    Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, об этом сообщили местные власти.

    Как сообщалось, не менее 30 боевиков, включая трех главарей группировок, связанных с "Аль-Каидой", были уничтожены в результате воскресного авианалета американских ВВС на их позиции в Йемене. Жертвами авианалета стали также 10 гражданских лиц.

    В авианалетах принимали участие беспилотники и боевые вертолеты ВВС Соединенных Штатов.

    Агентство Associated Press со ссылкой на власти Йемена сообщает, что в операции принимал участие американский спецназ, который высаживался с вертолетов и наносил по террористам удары на земле.

    Наблюдатели обращают внимание, что это первые официально подтвержденные боевые потери армии США после инаугурации президента Дональда Трампа.

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