Три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в центре Токио

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва газового баллона в токийском парке Хибия.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, в этом месте проходило мероприятие, посвященное дружбе между Японией и Южной Кореей. На площадке были установлены многочисленные киоски и палатки, в которых готовились блюда национальной кухни обеих стран.

В полиции сообщили, что произошедшее не классифицируется как теракт.

На месте ЧП работают спасатели.