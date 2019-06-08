​Три человека погибли в результате опрокидывания судна во Франции

Три члена экипажа спасательного судна погибли из-за того, что их судно перевернулось у побережья Франции во время шторма.

Как передает Report со ссылкой на AFP, судно морской спасательной службы отправилось на помощь попавшей в беду лодке рыбаков.

По данным агентства, что катер перевернулся на расстоянии около 800 м от берега. Всего на его борту было семеро спасателей, четверым удалось добраться до берега.

На поиски тел трёх погибших членов команды были отправлены три вертолёта и около 70 спасателей.