Три британских министра планируют в ближайшее время подать в отставку

Три члена британского кабмина готовятся подать в отставку до того, как следующий премьер-министр страны, которым, как ожидается, станет экс-глава МИД Борис Джонсон, приступит к исполнению своих обязанностей.

Как передает Report со ссылкой на "TASS", об этом пишет газета The Times.

По данным ее источников, министр юстиции Дэвид Гок намеревается подать заявление об отставке вскоре после того, как Тереза Мэй проведет в следующую среду свою последнюю пресс-конференцию в качестве премьер-министра Соединенного Королевства.

Министр финансов Филип Хаммонд и министр по вопросам международного развития Рори Стюарт также планируют покинуть свои посты до того, как новый глава кабинета вступит в должность, отмечает The Times.