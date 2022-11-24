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Три авианосные группы НАТО провели учения вблизи Балкан

Три авианосные группы НАТО провели учения вблизи Балкан Сразу три авианосца - американский USS George Bush, французский FS Charles de Gaulle и итальянский ITS Cavour провели учения по отработке взаимодействия в районе Ионического моря.
Другие страны
24 ноября 2022 г. 17:07
Три авианосные группы НАТО провели учения вблизи Балкан

Сразу три авианосца - американский USS George Bush, французский FS Charles de Gaulle и итальянский ITS Cavour провели учения по отработке взаимодействия в районе Ионического моря.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил в четверг 6-й оперативный флот ВМС США.

"Три авианосные ударные группы НАТО продемонстрировали свою приверженность безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе во время операций с несколькими авианосцами в ходе плавания в Ионическом море 23 ноября", - говорится в сообщении.

При этом указывается, что "в течение ноября пять союзных авианосных ударных групп будут действовать в Северной Атлантике, в Адриатике и Средиземное море".

Сейчас у европейских берегов в Атлантике на патрулировании находятся новый американский авианосец USS Gerald Ford и британский HMS Queen Elizabeth.

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Версия на английском языке Three NATO aircraft carriers conduct exercises near Balkans

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