Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 02:20
Переговоры с Киевом по мирному завершению войны в Украине идут хорошо.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения.
По его словам, есть "хороший шанс" на заключение сделки по Украине.
Также глава Белого дома отметил, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде "поладили". Трамп подчеркнул, что не собирается устанавливать для России каких-либо сроков в связи с урегулированием в Украине.
"Для меня крайний срок - это когда прекратится война", - уточнил он.
Напомним, что ранее в Майами прошли переговоры между делегациями США и Украины.
