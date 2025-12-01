Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Украиной

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 02:20
    Переговоры с Киевом по мирному завершению войны в Украине идут хорошо.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в Вашингтон из штата Флорида, где он провел выходные по случаю Дня благодарения.

    По его словам, есть "хороший шанс" на заключение сделки по Украине.

    Также глава Белого дома отметил, что американская и украинская делегации на переговорах во Флориде "поладили". Трамп подчеркнул, что не собирается устанавливать для России каких-либо сроков в связи с урегулированием в Украине.

    "Для меня крайний срок - это когда прекратится война", - уточнил он.

    Напомним, что ранее в Майами прошли переговоры между делегациями США и Украины.

    Дональд Трамп США переговоры российско-украинская война
    Tramp Ukrayna ilə danışıqlarda irəliləyiş olduğunu açıqlayıb
    Elvis

    Лента новостей