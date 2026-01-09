Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    НАСА решило досрочно вернуть экипаж Crew-11 с МКС из-за проблемы со здоровьем астронавта

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 05:49
    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) приняло решение досрочно вернуть на Землю экипаж миссии Crew-11 с Международной космической станции (МКС) из-за неуточнённой проблемы со здоровьем одного из астронавтов.

    Как передает Report, об этом сообщил руководитель НАСА Джаред Айзекман.

    "Я принял решение, что в интересах наших астронавтов вернуть Crew-11 до их запланированного возвращения", - сказал Айзекман на пресс-конференции. Он добавил, что экипаж вернётся на Землю в ближайшие дни, но точная дата не была названа.

    Айзекман отметил, что на МКС нет возможности провести диагностику и лечение коллеги. "Это было серьёзное медицинское состояние, и поэтому мы приняли решение о досрочном возвращении", - подчеркнул он, добавив, что член экипажа находится в стабильном состоянии.

    Глава НАСА также отметил, что возвращение не связано с экстренным спуском с орбиты, а вызвано невозможностью оказания необходимой медицинской помощи на станции.

    NASA astronavtı səhhətindəki problemə görə Yerə qaytarılacaq

