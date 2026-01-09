Минобороны Сирии объявило о прекращении огня в Алеппо

Военные Сирии ввели режим прекращения огня в Алеппо в целях деэскалации ситуации в городе.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны страны.

"Прекращение огня будет введено в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в Алеппо, начиная с 03:00 по местному времени (04:00 по бакинскому времени) вооруженные группы обязаны покинуть этот район. Сирийская армия обязуется обеспечить сопровождение и безопасный проход", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что внутренние силы безопасности вместе с сирийской армией организуют механизм вывода вооруженных формирований. Ведомство подчеркнуло, что решение направлено на деэскалацию ситуации, восстановление работы учреждений города и защиту гражданских лиц в районе конфликта.