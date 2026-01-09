Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня в Алеппо

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 06:17
    Военные Сирии ввели режим прекращения огня в Алеппо в целях деэскалации ситуации в городе.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны страны.

    "Прекращение огня будет введено в районах Шейх-Максуд, Ашрафия и Бани-Зейд в Алеппо, начиная с 03:00 по местному времени (04:00 по бакинскому времени) вооруженные группы обязаны покинуть этот район. Сирийская армия обязуется обеспечить сопровождение и безопасный проход", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

    Отмечается, что внутренние силы безопасности вместе с сирийской армией организуют механизм вывода вооруженных формирований. Ведомство подчеркнуло, что решение направлено на деэскалацию ситуации, восстановление работы учреждений города и защиту гражданских лиц в районе конфликта.

    Сирия алеппо прекращение огня
    Suriya Müdafiə Nazirliyi Hələbdə atəşkəs elan edib

