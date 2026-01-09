İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Suriya Müdafiə Nazirliyi Hələbdə atəşkəs elan edib

    Digər ölkələr
    • 09 yanvar, 2026
    • 06:19
    Suriya Müdafiə Nazirliyi Hələbdə atəşkəs elan edib

    Suriya ordusu Hələbdə vəziyyətin gərginliyini azaltmaq məqsədilə atəşkəs elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    "Hələbin Şeyx Məqsud, Əşrəfiyyə və Bani-Zeyd rayonlarında atəşkəs tətbiq olunacaq. Silahlı qruplar yerli vaxtla səhər saat 3:00-dan etibarən ərazini tərk etməlidirlər. Suriya ordusu müşayiət və təhlükəsiz keçid təmin etməyə sadiqdir", - deyə nazirliyin Telegram kanalında yayımlanan açıqlamasında bildirilib.

    Qeyd olunub ki, daxili təhlükəsizlik qüvvələri Suriya ordusu ilə birlikdə silahlı birləşmələrin geri çəkilməsi üçün mexanizm təşkil edir. Qurum qərarın vəziyyətin gərginliyini azaltmaq, şəhər qurumlarının fəaliyyətini bərpa etmək və münaqişə zonasında mülki şəxsləri qorumaq məqsədi daşıdığını vurğulayıb.

    Suriya hələb atəşkəs
    Минобороны Сирии объявило о прекращении огня в Алеппо

    Son xəbərlər

    06:19

    Suriya Müdafiə Nazirliyi Hələbdə atəşkəs elan edib

    Digər ölkələr
    05:50

    NASA astronavtı səhhətindəki problemə görə Yerə qaytarılacaq

    Digər ölkələr
    05:20

    Ukraynaya raket zərbələri endirilib, ölənlər və yaralılar var - Yenilənib

    Digər ölkələr
    04:48

    ABŞ-də federal agentlər iki nəfəri güllələyib

    Digər ölkələr
    04:10

    İran Prezidenti xalqın tələblərini dinləməyin vacib olduğunu bəyan edib

    Region
    03:45

    Danimarka və ABŞ rəsmiləri Trampın Qrenlandiya ilə bağlı açıqlamalarını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    03:07

    ABŞ Nigeriyaya yenidən zərbələr endirə bilər

    Digər ölkələr
    02:24

    Tacikistanda zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    02:17

    İspaniya Superkubokunun finalçıları məlum olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti