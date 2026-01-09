Telegraph: Британия может запретить X из-за чат-бота Grok

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 09 января, 2026
    • 06:52
    • 06:52
    Власти Соединенного Королевства могут принять жесткие меры в отношении X, вплоть до ее запрета на территории Великобритании, из-за картинок, создаваемых чат-ботом на основе искусственного интеллекта Grok.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

    По ее информации, речь идет об откровенных изображениях женщин и детей, которые интегрированный в соцсеть чат-бот создает по запросу пользователей. Как замечает издание, так называемые дипфейки уже затронули супругу наследника британского престола принцессу Уэльскую Кэтрин (Миддлтон), британских знаменитостей, членов кабинета министров, депутатов.

    Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер сообщил в интервью радиостанции Greatest Hits Radio, что поручил медиарегулятору Ofcom изучить возможные варианты действий. "X должен взять ситуацию под контроль, и Ofcom пользуется нашей полной поддержкой в принятии мер в связи с этим. Это неправильно. Это незаконно. Мы не собираемся это терпеть. Я распорядился, чтобы все возможные варианты действий были рассмотрены", - заявил Стармер.

    Источники The Daily Telegraph в правительстве указали на существующие возможности рестрикций в рамках Закона о безопасности в интернете. Они включают в себя штрафы на миллиарды фунтов стерлингов или блокирование доступа к соцсети на территории страны.

    "Daily Telegraph": "X" sosial şəbəkəsi Britaniyada qadağan edilə bilər

